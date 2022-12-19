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AÖF sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Anadolu Üniversitesi AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

19.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖF sınavlarının sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Anadolu Üniversitesi AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...

AÖF sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Anadolu Üniversitesi AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan tüm adaylar gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdiler. Peki, AÖF sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi'nden sonuç tarihine yönelik güncel bir açıklama gelmedi ancak önceki dönemler kaynak alındığında AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının 26 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları2

AÖF SINAV GEÇME SİSTEMİ:

Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir.

Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

AÖF sınav sonuçları3

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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