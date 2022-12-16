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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama

16.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. AÖF vize sınavı sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık'ta yapıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık'ta düzenlendi. Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarında. İşte son durum

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. AÖF güz dönemi ara sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık'ta yüz yüze düzenleniyor. Genellikle sınavın ardından 10-15 gün süre sonra sonuçlar açıklanıyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacak.

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Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere 33 harf notu belirlenir.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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