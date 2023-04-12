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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor? 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuç sorgulama

12.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları sınava giren adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 8-9 Nisan tarihinde erişime açılan sınav sistemiyle birlikte, sınavlarını tamamlayan adaylar sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor? İşte 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuç sorgulama...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor? 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuç sorgulama

AÖF bahar dönemi sınavları 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sınavlarını tamamlayan adaylar, AÖF sınav sonuçları araştırmalarına hız kazandırdı. AÖF sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. İşte AÖF sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından açıklanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. AÖF ara sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihinde başladı. Sınavlar 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde sona erecek.

AÖF

Buna göre; AÖF sınav sonuçları, sınavların sona ermesinin ardından 15 gün içinde yani mayıs ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

2023 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇ SORGULAMA

Adaylar, www.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ortalamaya yüzde 30, dönem sonu (final) sınavları ise yüzde 70 etki edecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖF ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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