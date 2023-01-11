AÖF sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? 2023 AÖF sınav takvimi

AÖF sınav takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre final sınavları Ocak ayı içerisinde yapılacak. Adaylar sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Sınav giriş yerleri ve giriş belgesi araştırılan bir diğer konu oldu. Peki AÖF sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

AÖF sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi final sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav takvimi araştırmalarını yoğunlaştırdı. AÖF gün dönemi final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022 - 2023 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar yarı yılı sınavları ise 15- 16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi vize sınavları 15- 16 Nisan 2023

Bahar dönemi final sınavları 27- 28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Yakın zamanda açıklanacak olan giriş yerlerinde sınava katılabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi çıkartması zorunlu.

Sınav giriş belgelerini yerler açıklandıktan sonra https://giris.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden öğrenci bilgilerinizle giriş yaparak alabilirsiniz.



