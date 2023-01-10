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AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri belli mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinde son durum!

10.01.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ile sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. "AÖF sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre; güz dönemi dönem sonu sınavları bu ayın üçüncü haftasında yapılacak. Peki, AÖF sınav yerleri belli mi? İşte detaylar...

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri belli mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinde son durum!

AÖF sınavlarının yapılacağı tarihe kısa bir süre kaldı. AÖF sınav yerleri bilgisine kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle erişilebilecek. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak. İşte AÖF sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinde son durum...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

AÖF sınav giriş belgelerinin bu hafta Cuma gününe dek erişime açılması bekleniyor:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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