AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri belli mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinde son durum!

AÖF sınavlarının yapılacağı tarihe kısa bir süre kaldı. AÖF sınav yerleri bilgisine kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle erişilebilecek. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak. İşte AÖF sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinde son durum...
AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.
AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.
AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
AÖF sınav giriş belgelerinin bu hafta Cuma gününe dek erişime açılması bekleniyor:
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
AÖF Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023