AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere AÖF sınav tarihleri bir süre önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sayfasında yayımlanmıştı. İşte, 2023 AÖF sınav tarihleri ve konuya ilişkin detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

