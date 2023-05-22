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AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2023 AÖF final sınavları için tarihler netleşti!

22.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online mı yoksa yüz yüze mi olacağı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinde eğitim alan öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2023 AÖF final sınavları için tarihler netleşti!

AÖF final sınavları tarihi merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı sınavları ile ilgili detaylar bir süre öncenetleşti. İşte, 2023 AÖF final sınavı tarihleri...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TAR

HTE?

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek sınavlar 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK? ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

sınav 1

ONLINE AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

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