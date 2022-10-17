AÖF sınav tarihi ve 2022-2023 eğitim dönemi sınav programı ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama merak edildi. Yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci sonrası birçok aday internette araştırma yapıyor. Şimdi çok sayıda öğrenci güz dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihleri baz alıp çalışmalarına hız vermek istiyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi ve detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

İşte sınav takvimi:

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi Anaolu Üniversitesi'nin açıköğretim sayfasından yapılmaktadır.

aof.anadolu.edu.tr'ye tıklayarak Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle işlem yapabilmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ders seçimi sayfasında ya da söz konusu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında bulunmaktadır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapabilecekler.

