AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihleri ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu da sınavların nasıl yapılacağı oldu. Bilindiği üzere 2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mart tarihinde bitti. Peki, AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

