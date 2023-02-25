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AÖF sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? 2022 - 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri!

25.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan kararların ardından sınavların nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen açıköğretim öğrencileri arama motorlarında yaptıkları sorgulamalar hız verdi. Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sınavlar online yapılmıştı. Peki, AÖF sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? 2022 - 2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? 2022 - 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri!

AÖF sınavlarının yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi gerçekleştirileceği 0 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından merak edildi. Bilindiği üzere sınavlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince uzaktan yapılmıştı. Bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri...

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AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, YZAKTAN MI YAPILACAK?

AÖF 2023 sınav tarihleri takvimi: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları yüz yüze mi, uzaktan mı yapılacak, nasıl olacak?

AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illeri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağı duyuruldu.

Fakat AÖF’ten sınavların online mı, yoksa yüz yüze mi yapılacağına dair açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF sınavları ile ilgili detaylar Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre; bahar dönemi vize (ara sınav) 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dönem sonu sınavlarının ise 27-27 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Başarısız olan ve ortalama yükseltmek isteyenler ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yaz okulu sınavlarına katılabilecek.

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