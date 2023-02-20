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AÖF sınavları yüz yüze mi? 2023 AÖF uzaktan mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri

20.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası kayıt yenileme işlemleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, AÖF sınavları yüz yüze mi? 2023 AÖF uzaktan mı olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖF sınavları yüz yüze mi? 2023 AÖF uzaktan mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF sınavlarının yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi yapılacağı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar Nisan başında hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, normal şartlarda Nisan'da yapılacak olan AÖF sınavlarına çevrildi. bahar dönemi sınav tarihleri internette araştırılıyor. İşte, AÖF sınavlarına ilişkin detaylar...

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AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illeri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamada bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 'uzaktan eğitim' açıklaması sonrası sınavların nasıl yapılacağı merak edildi.

Deprem bölgesindeki okulların durumna göre öre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verilmesi bekleniyor.

AÖF sınavlarının henüz online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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AÖF SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav takvimi yayımlanmıştı. Ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktı. Fakat 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi.

Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.

YÖK’ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi’nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.

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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?
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