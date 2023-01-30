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AÖF SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, BUGÜN mü? AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı

30.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından; AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı ile birlikte araştırılıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, BUGÜN mü? AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları sonraı şimdi gözler AÖF sınav sonuçları açıklamasında. Peki, eki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavları 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

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AÖF SINAV TARİHLERİ 2023

AÖF'de bütünleme sınavı bulunmuyor.

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İşte sınav tarihleri:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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