AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI 2023: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 2022-2023 akademik yılı yaz dönemi yaz okulu sınavı bugün yapıldı. İşte AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve tam 6 hafta sürdü.

AÖF Yaz okulu sınavları bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 14.00'te yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2022-2023 AÖF yaz okulu sınavında çıkan tüm derslere ait soruların, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılması bekleniyor.