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AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI 2023: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

18.08.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı bugün gerçekleştirildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 2022-2023 akademik yılı yaz dönemi yaz okulu sınavı bugün yapıldı. İşte AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve tam 6 hafta sürdü.

AÖF Yaz okulu sınavları bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 14.00'te yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2022-2023 AÖF yaz okulu sınavında çıkan tüm derslere ait soruların, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SORULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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