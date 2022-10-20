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AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2022 MEB Açık Lise sınav takvimi

20.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 1. dönem sınav tarihleri merak konusu olurken birçok kişi internette "AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kayıt süreci 14 Ekim'de tamamladı. Kayıtların sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Açık Lise ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınavları hangi tarihte?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2022 MEB Açık Lise sınav takvimi

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları edildi. İşte AÖL 1. dönem sınavları ile ilgili detaylar...

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2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı meb

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