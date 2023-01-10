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AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri!

10.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 2. dönem kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 9 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık tarihinde birinci dönem sınavlarının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2. dönem sınavları için hazırlık yapmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri!

AÖL 2. dönem kayıt tarihleri merak konusu oldu. Birçok Açık Öğretim lisesi öğrencisi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

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AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖL 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlkığı tarafından henüz açıklanmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri için kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri de netleşmiş olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

AÖL 2. dönem sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak yapılmıştı. Bu tarihler baz alınarak AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması ön görülüyor.

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