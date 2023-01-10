AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri!

AÖL 2. dönem kayıt tarihleri merak konusu oldu. Birçok Açık Öğretim lisesi öğrencisi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖL 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlkığı tarafından henüz açıklanmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri için kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri de netleşmiş olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

AÖL 2. dönem sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak yapılmıştı. Bu tarihler baz alınarak AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması ön görülüyor.

