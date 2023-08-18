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  4. AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Aolweb.meb.gov.tr Açık Lise Sınav sonuçları ekranı

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Aolweb.meb.gov.tr Açık Lise Sınav sonuçları ekranı

18.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adaylar konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. 3. dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, aolweb.meb.gov.tr Açık Lise Sınav sonuçları ekranı ve detaylar...

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'dan konuya dair yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. İşte, aolweb.meb.gov.tr 3. dönem AÖL sınav sonuçları ekranı...

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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

Üçüncü dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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