AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ: AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? Açık Lise sınavları ne zaman, online mı? Gözler MEB'de!

AÖL 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte, AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları ile iligli henüz MEB tarafından açıklama yapılmadı. AÖL 3. dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Fakat AÖL 2. dönem sınavları online olarak yapılmıştı.

Bu sebeple AÖL 3. dönem sınavlarının da online gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MEB'den konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

