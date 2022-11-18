EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı?

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı?

18.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim lise öğrencileri, sınav döneminin gelmesiyle sınavların başlangıç tarihlerini araştırmaya başladı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı? İşte detaylar...

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı?

AÖL birinci dönem sınavlarının yaklaşmasıyla sınav tarihi ve sınavların online olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Sınav tarihleri MEB resmi internet sitesi üzerinden öğrencilere duyuruluyor. Peki AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı? İşte detaylar...

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı?

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL birinci dönem sınav tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla alakalı açıklama geldiğinde bilgiler sayfamızda yer alacak.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL sınavlarının hepsi online olarak tamamlanacak.

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı?

AÖL sınavlarında öğrencilere 25 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir sınav için 20 dakika süre verilecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
Tartışma eş anlamlısı nedir?Tartışma eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Olay eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.