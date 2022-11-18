AÖL birinci dönem sınavlarının yaklaşmasıyla sınav tarihi ve sınavların online olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Sınav tarihleri MEB resmi internet sitesi üzerinden öğrencilere duyuruluyor. Peki AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak? 2022 AÖL birinci dönem sınavları online mı? İşte detaylar...

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL birinci dönem sınav tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla alakalı açıklama geldiğinde bilgiler sayfamızda yer alacak.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL sınavlarının hepsi online olarak tamamlanacak.

AÖL sınavlarında öğrencilere 25 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir sınav için 20 dakika süre verilecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

