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  4. AÖL EK SINAV SONUÇLARI 2023 AOL.MEB.GOV.TR: AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

AÖL EK SINAV SONUÇLARI 2023 AOL.MEB.GOV.TR: AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

20.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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AÖL ek sınav sonuçları için MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor. 7-8-9 Ekim tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, aol.meb.gov.tr AÖL ek sınav sonuçları ekranı...

AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden Açık Lise öğrencilerinin erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin aldıkları puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları bulunacak. AÖL ek sınav sonuçları bilgisine güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilecek. İşte AÖL ek sınav sonuçları ekranı ve konuya dair merak edilenler...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL ek sınavları 7-8-9 Ekim tarihinde düzenlendi.

Genellikle online (çevrimiçi) olarak gerçekleşrtirilen sınav sonuçları 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Bu durumda sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

MEB'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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