AÖL EK SINAV SONUÇLARI 2023 AOL.MEB.GOV.TR: AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden Açık Lise öğrencilerinin erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin aldıkları puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları bulunacak. AÖL ek sınav sonuçları bilgisine güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilecek. İşte AÖL ek sınav sonuçları ekranı ve konuya dair merak edilenler...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL ek sınavları 7-8-9 Ekim tarihinde düzenlendi.

Genellikle online (çevrimiçi) olarak gerçekleşrtirilen sınav sonuçları 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Bu durumda sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

MEB'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



