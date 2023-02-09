AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖL kayıt yenileme 2023 son gün ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler sebebi ile Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebi ile örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattığını açıkladı.

TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, milli yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini de açıklamıştı.

