EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖL kayıt yenileme 2023 son gün ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖL kayıt yenileme 2023 son gün ne zaman?

09.02.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ÖSYM ve MEB bazı sınavların tarihlerini ertelediğini duyurdu. MEB son yaptığı açıklamasında Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını da duyurdu. Peki, AÖL kayıt yenileme 2023 son gün ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖL kayıt yenileme 2023 son gün ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler sebebi ile Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebi ile örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattığını açıkladı.

meb 1

TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, milli yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini de açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildiTüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildiTüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Anahtar Kelimeler:
AÖL aöl kayıt yenileme

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!

AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!

E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.