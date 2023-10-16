EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL KAYIT EKRANI MEB.GOV.TR: AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar? Açık lise sınavları ne zaman? Dikkat bugün son!

AÖL KAYIT EKRANI MEB.GOV.TR: AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar? Açık lise sınavları ne zaman? Dikkat bugün son!

16.10.2023 11:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti merak konusu oldu. 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan süreç bugün itibarıyla sona eriyor. MEB'den konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? 20223-2024 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti internette araştırılıyor. AÖL kayıt işlemleri için son gün geldi. e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar ilk kayıt işlemlerini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapacaklar. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, aol.meb.gov.tr kayıt ekranı...

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başladı. Başvuru süreci bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) sona eriyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem kayıt yenileme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi ekranın belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL kayıt yenileme ücreti 2023-2024 eğitim öğretim dönbemi için 160 TL'dir. Kayıt yenileme ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir.

Kayıt yenileme formu, AÖL internet sitesinden temin edilebilir. Kayıt yenileme formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Öğrenciler, kayıt yenileme sınavına girilecek dersleri, AÖL internet sitesinden seçebilir. Öğrenciler, her dönem için en az 3 ders seçmelidir.

AÖL İLK KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

e-Okul sisteminde kaydı olmayan; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yapabilirler.

e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar; Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini kayıtlı bulundukları eğitim kurumlarınca yapılacak. Diğer öğrencilerin Açık Öğretim Liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmi belgeye dayalı olarak gerçekleştirilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor!
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
aol kayit yenileme tarihi aöl kayıt yenileme aöl kayıt yenileme nasıl yapılır? aöl kayıt yenileme tarihleri meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.