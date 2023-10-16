AÖL KAYIT EKRANI MEB.GOV.TR: AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar? Açık lise sınavları ne zaman? Dikkat bugün son!

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti internette araştırılıyor. AÖL kayıt işlemleri için son gün geldi. e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar ilk kayıt işlemlerini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapacaklar. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, aol.meb.gov.tr kayıt ekranı...

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başladı. Başvuru süreci bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) sona eriyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem kayıt yenileme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi ekranın belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL kayıt yenileme ücreti 2023-2024 eğitim öğretim dönbemi için 160 TL'dir. Kayıt yenileme ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir.

Kayıt yenileme formu, AÖL internet sitesinden temin edilebilir. Kayıt yenileme formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Öğrenciler, kayıt yenileme sınavına girilecek dersleri, AÖL internet sitesinden seçebilir. Öğrenciler, her dönem için en az 3 ders seçmelidir.

AÖL İLK KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

e-Okul sisteminde kaydı olmayan; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yapabilirler.

e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar; Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini kayıtlı bulundukları eğitim kurumlarınca yapılacak. Diğer öğrencilerin Açık Öğretim Liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmi belgeye dayalı olarak gerçekleştirilir.

