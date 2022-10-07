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AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme başvurusu son tarih ne zaman?

07.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt yenileme süreci Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Konuyla alakalı araştırma yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için başvuru almaya devam ediyor. AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme başvurusu son tarih ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme başvurusu son tarih ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos'ta başlamıştı. AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme başvurusu son tarih ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 22 Ağustos'ta başladı. Kayıtlar 14 Ekim'de sona erecek.

AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme başvurusu son tarih ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL Kayıt yenileme işlemine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav ücretinin 50 TL olduğu belirtildi. Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

Açık Lise kayıt yenileme işlemleri İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden gerçeleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu sözler sarf edildi:

"Öğrencilik durumu 'Silik, Donuk veya Aktif ' olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
AÖL kayıt yenileme
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