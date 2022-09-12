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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022-2023 kayıt yenileme ücreti ne kadar?

12.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin detayları öğrenmek isteyen Açık Öğretim Lisesi öğrencileri internette araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için başvuru almaya devam ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022-2023 kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte Açık Lise ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022-2023 kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt yenileme işlemleri konusunda açıklama yapıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin yapılan duyurunun ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatadaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022-2023 kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

22 Ağustos Pazartesi günü başlayan Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim'de sona erecek.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL Kayıt yenileme işlemine dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamaya göre sınav ücreti 50 TL'dir.

Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

Açık Lise kayıt yenileme işlemleri İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılmaktadır.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilik durumu 'Silik, Donuk veya Aktif ' olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir"

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