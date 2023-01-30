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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte MEB 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

30.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek işlemlerinin ne zaman sona ereceği binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Çok sayıda Açık Lise öğrencisi 2.döneme dair internette araştırma yapıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte MEB 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL kayıt yenileme tarihinin son günü merak edildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme ve işlemleri 2023 Mart ayının son haftası tamamlanacak. İşte AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar sürecek.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU

MEB 2022-2023 AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

İşte anlaşmalı bankalar:

T.C. Ziraat Bankası,

Türkiye Halk Bankası,

Türkiye Vakıflar Bankası

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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