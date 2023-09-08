AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman? Gözler MEB'te

Açık lise kayıtlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. 11 Eylül'de örgün eğitimin başlaması planlanırken, AÖL kayıtlarının ne zaman olacağı merak edildi. Öğrenim hayatını açık lise üzerinden tamamlayan adaylar AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bu noktada gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. 2023-2024 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sitesinden duyurulacak. İşte tüm ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

