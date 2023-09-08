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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman? Gözler MEB'te

08.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenim hayatını açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler MEB tarafından yapılacak olan son dakika açıklamalarını güncel olarak takip ediyorlar. 2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez, AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Açık lise kayıtlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. 11 Eylül'de örgün eğitimin başlaması planlanırken, AÖL kayıtlarının ne zaman olacağı merak edildi. Öğrenim hayatını açık lise üzerinden tamamlayan adaylar AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bu noktada gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. 2023-2024 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sitesinden duyurulacak. İşte tüm ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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