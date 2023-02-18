AÖL kayıtları uzatıldı mı? AÖL sınavı zaman? 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve sınav tarihleri

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamayla birlikte AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylara haberimizde...

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 2022'de 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

