AÖL MEB.GOV.TR ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavları hangi tarihe kadar yapılacak?

AÖL sınav sonuçları merak konusu olurken Açık Öğretim Lisesi öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamaya 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. AÖL sınav giriş ekranı ve detaylar haberimizde....
AÖL sınavları (2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem) 24 Nisan'da başladı. Sınav süreci, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak AÖL sınav sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftası ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınavlarını olabilecek.
AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 25 dakikadır.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45'tir.
45'in altında alan öğrenciler başarısız sayılırlar.
AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.