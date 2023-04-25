EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL MEB.GOV.TR ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavları hangi tarihe kadar yapılacak?

AÖL MEB.GOV.TR ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavları hangi tarihe kadar yapılacak?

25.04.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında AÖL MEB.gov.tr öğrenci giriş ekranı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Bilindiği üzere sınavlar 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 itibarıyla başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavları hangi tarihe kadar yapılacak?

AÖL MEB.GOV.TR ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavları hangi tarihe kadar yapılacak?

AÖL sınav sonuçları merak konusu olurken Açık Öğretim Lisesi öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamaya 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. AÖL sınav giriş ekranı ve detaylar haberimizde....

a2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınavları (2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem) 24 Nisan'da başladı. Sınav süreci, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak AÖL sınav sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınavlarını olabilecek.

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 25 dakikadır.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45'tir.

45'in altında alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldıYKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı
AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!
Anahtar Kelimeler:
aöl sınav giriş aöl sınav giriş ekranı aöl sınav sonuçları aöl sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.