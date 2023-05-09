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AÖL SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Açık Lise MEB giriş ekranı

09.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

" 2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleştirilen sınavların, 30 Nisan'da son bulmasının ardından merak konusu oldu. Öğrenim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Açık Lise MEB giriş ekranı

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan'da başlayıp 30 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklamada bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçlarının on gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme işlemi 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 23 Haziran tarihinde sona erecek. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

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