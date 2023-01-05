AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sınav sonuçlarının, sınava ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması öngörülüyor. Peki, AÖL ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.



