EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

05.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması olup olmadığı Açık Lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere online olarak gerçekleştirilen sınavlar, 9 Aralık Cuma günü başlamış ve 20 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sınav sonuçlarının, sınava ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması öngörülüyor. Peki, AÖL ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer tarih verdi! Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkBakan Özer tarih verdi! Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
AÖL aöl sınav sonuçları aöl sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

15 tatil ne zaman? 2023 nisan tatili hangi gün başlayacak?

15 tatil ne zaman? 2023 nisan tatili hangi gün başlayacak?

KPSS TECİH KILAVUZU 2022 yayımlandı!

KPSS TECİH KILAVUZU 2022 yayımlandı!

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.