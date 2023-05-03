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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih verdi mi?

03.05.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih verdi mi?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam başladı. 30 Nisan tarihi itibarıyla sona eren Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği tüm adaylar tarafından merak konusu oldu. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puan almaları gerekiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da son buldu. Açık Öğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden açıklanacak.

Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 sorusorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarıetkilemeyecektir.

  1. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  2. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

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  1. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  2. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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