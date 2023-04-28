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  4. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de!

28.04.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 24 Nisan'da başlayan online sınavların, 30 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek olması nedeniyle merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara giren öğrenciler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de. İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de!

AÖL sınav sonuçları merak konusu oldu. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınavlarını oluyorlar. Sınav süreci Nisan'da bitecek. Birçok öğrenci, AÖL sınav sonuçları tarihi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte AÖL sınav sonuçları ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih açıklamaması yapılmadı. Konuya dair açıklama yapıldığın da haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınavlarını olabilecek.

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 25 dakikadır.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45'tir.

45'in altında alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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