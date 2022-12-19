AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kopya nedeniyle sınav iptal olur mu? AÖL sınavlarında son gün yaklaşıyor!

AÖL sınav sonuçları tarihi Açık Lise öğrencileri tarafından merak edildi. 9 Aralık'ta online olarak başlayan sınavlar 20 Aralık'ta sona erecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamada bulunulmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI KOPYA NEDENİYLE İPTAL OLUR MU?

AÖL sınavları devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamads bulunuldu.

Bazı öğrencilerin kopya çektiği tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

