AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖL sınav sonuçları tarihi Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık itibariyle başladı. MEB'den açık lise sınavları için yapılan açıklamaya göre sınavlar, 20 Aralık'ta sona erecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

AÖL sınav sonuçları için henğz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamada bulunulmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

