AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden kontrol edilir? Gözler MEB'den gelecek açıklamada!

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ile araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Binlerce öğrenci merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor. Peki Aöl sınav sonuçları ile ilgili MEB'den bir açıklama geldi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte AÖL snav sonuçları ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Yakın zamanda sınav sonuçlarının açıklanması tahmin ediliyor. AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda gerekli bilgilere haberimiz aracılığıyla ulaşabileceksiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

