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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden kontrol edilir? Gözler MEB'den gelecek açıklamada!

02.01.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı . AÖL sınavları 9 Aralık 2022 - 20 Aralık 2022 arasında çevrim içi (online) olarak yapılmıştı. Büyük bir heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden kontrol edilir? Gözler MEB'den gelecek açıklamada!

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ile araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Binlerce öğrenci merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor. Peki Aöl sınav sonuçları ile ilgili MEB'den bir açıklama geldi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte AÖL snav sonuçları ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

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Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Yakın zamanda sınav sonuçlarının açıklanması tahmin ediliyor. AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda gerekli bilgilere haberimiz aracılığıyla ulaşabileceksiniz.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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