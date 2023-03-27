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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme son gün ne zaman? MEB MEB sınav takvimi

27.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere kayıt yenileme süreci 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme son gün ne zaman? MEB MEB sınav takvimi

AÖL sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavları için 'tarih' açıklaması bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

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AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

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