AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB 2. dönem AÖL dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar kayıt yenileme sürecinin son gününde de araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavları için 'tarih' açıklaması bekliyor. 2.Dönem MEB AÖL sınav tarihleri takvimi ile ilgili açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu.

AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

MEB'den tarih açıklaması geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."





