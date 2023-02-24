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AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB 2023 açık lise sınav takvimi!

24.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Açık lise 1. dönem sınavları online olarak yapılmıştı. Öte yandan, 2022-2023 eğitim - öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada başvuru sürecinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖL sınav tarihleri ne zaman?

AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB 2023 açık lise sınav takvimi!

AÖL sınav tarihleri internette araştırılıyor. 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamayla birlikte AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı. Kayıt süreci 3 Nisan 2023'te sona erecek. AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Konuya dair son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri merak edildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt iş ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

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