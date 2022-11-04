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AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav tarihleri!

04.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ne zaman, sorusunun yanıtı 14 Ekim Cuma günü sona eren kayıt süreci sonrası Açık Öğretim lisesi öğrenciler i tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022-2023 AÖL sınavları hakkında detaylar...

AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihleri merak konusu olurken birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavın bu sene online mı yoksa yüz yüze mi olacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022-2023 AÖL sınavları hakkında ayrıntılar...

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
AÖL

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