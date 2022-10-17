AÖL sınavları ne zaman 2022? MEB Açık Lise sınav tarihi netleşiyor!

AÖL sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileyen ve bu sene Açık Öğretim lisesine kayıt olan birçok kişi 1. dönem sınavlarına odaklandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve Açık Lise sınav tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



