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AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yapılacak? 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri

26.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Açık Lise kayıt süreci 14 Ekim Cuma günü sonuçlandı. Şimdi gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılacak sınav tarihi açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yapılacak? 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrası internette araştırılıyor. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. İşte 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili merak edilenler...

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2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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AÖL

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