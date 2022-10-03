AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Birçok açık öğretim lisesi öğrencisi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPIALCAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



