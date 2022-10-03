EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!

03.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ne zaman, sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bir süre önce ders seçimi ile kayıt yenileme işlemlerini yaptı. MEB 2022 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimini yayımladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri...

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Birçok açık öğretim lisesi öğrencisi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

y2

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

y1

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

y3

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPIALCAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

aa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Konut eş anlamlısı nedir? Konut eş anlamlısı nedir?
İptal edilen KPSS ile ilgili açıklamaİptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
AÖL Açık Öğretim Lisesi aöl sınav tarihi aöl sınavları meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Süresi...

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Süresi...

İlginizi Çekebilir

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.