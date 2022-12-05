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AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2022 AÖL 1. dönem sınav tarihi...

05.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere Açıköğretim Lisesi için 22 Ağustos'ta başlayan kayıt süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Şimdi birçok öğrenci 1. dönem sınavları için hazırlık yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile merak edilen soruların yanıtı...

AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2022 AÖL 1. dönem sınav tarihi...

AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AÖL sınavı 9 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak. AÖL sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

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