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AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınav takvimi ile ayrıntıları açıkladı!

05.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları online mı olacak, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 açık öğretim lisesi takvimi ile yanıt buldu. Öğrenciler yeni öğretim yılı sebebiyle kayıt yenileme işlemleri de dahil olmak üzere sınav tarihleri ve ders seçme işlemine ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Açık Lise sınav takvimi...

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınav takvimi ile ayrıntıları açıkladı!

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2022-2023 Eğitim yılı takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamanın ayrıntıları merak edildi. Peki, AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavları ne zaman?

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPIALCAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

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AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN SON GÜN NE?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos'ta başladı. Süreç 7 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimi ile sona erecek.

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AÖL Açık Öğretim Lisesi açık lise kayıt
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