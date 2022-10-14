AÖL sınavları online mı yapılacak? Açık Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınav takvimi!

AÖL sınavları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklamada bulunuldu. Birçok Açık Lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları online mı yapılacak? Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi konusunda MEB'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.



