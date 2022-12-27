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AÖL SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

27.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları, 9 Aralık Cuma günü başlayıp 20 Aralık Salı günü sona eren online sınavların ardından Açık Lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının değerlendirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bilindiği üzere sınavlar online olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının, sınava ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Sonuçların, aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

AÖL SINAVIN SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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