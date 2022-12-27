AÖL SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bilindiği üzere sınavlar online olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının, sınava ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Sonuçların, aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVIN SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

