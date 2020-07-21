YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. AOSB Akademi’de, KOSGEB’in KOBİ destekleri anlatıldı

AOSB Akademi’de, KOSGEB’in KOBİ destekleri anlatıldı

ADANA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayiciler ve çalışanlarını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilen destekler konusunda bilgilendirildi.Sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile verilen eğitimde; AOSB KOSGEB Temsilcisi ve Proje Uzmanı Özlem Sakık, KOSGEB İşletme Destek Programı’nın amacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, markalaşması, uluslararası iş geliştirmesi, ekonomideki paylarının artırılması, eğitimler ile kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu bildirdi.Özlem Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Kobigel Destek Programı ve Kobi Teknoyatırım Destek Programı konularında ayrıntılı bilgiler paylaştı.Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan söz ederken, bu desteğin amacının KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma pay ve düzeylerinin artırılması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayiciler ve çalışanlarını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilen destekler konusunda bilgilendirildi.
Sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile verilen eğitimde; AOSB KOSGEB Temsilcisi ve Proje Uzmanı Özlem Sakık, KOSGEB İşletme Destek Programı’nın amacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, markalaşması, uluslararası iş geliştirmesi, ekonomideki paylarının artırılması, eğitimler ile kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu bildirdi.
Özlem Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Kobigel Destek Programı ve Kobi Teknoyatırım Destek Programı konularında ayrıntılı bilgiler paylaştı.
Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan söz ederken, bu desteğin amacının KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma pay ve düzeylerinin artırılması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Destek süresinin iki yıl olduğunu vurgulayan Sakık, destek verilen alanların ise yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, nitelikli eleman, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analizi, enerji verimli motorların değişimi ve bağımsız değerlendirme desteğinden oluştuğunu söyledi.
Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu arandığını belirten Sakık, “Ayrıca işletmelerin KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir. Bu işletmeler ilgili KOSGEB merkezine başvurusunu yapar ve başvurusu kabul edilen işletmelerden taahhütname alınır. Başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir” dedi.

Yurt dışı pazar destek programı
KOSGEB’in “Yurt Dışı Destek Programı”nın amacının ise, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak olduğunu bildirdi. Sakık, proje süresinin en az 8 ay, en fazla 24 ay, destek üst limiti 300 bin TL ve destek oranının yüzde 70 geri ödemesiz yüzde 30 geri ödemeli olduğunu bildirdi.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
Özlem Sakık, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı’nın amacının ise Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak, orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemek olduğunu ifade etti. Sakık, üst limiti 6 milyon TL olan destek süresinin en az 8 ay, en çok 36 ay olduğunu vurguladı.

Kobigel- Kobi Gelişim Destek Programı
KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı’ndan da söz eden Özlem Sakık, “Bu programın amacı; ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin 1 milyon TL’ye kadar desteklenmesidir” dedi.
Sakık, eğitimin sonunda katılımcıların sorularını yine online sistem üzerinden yanıtladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Adana’da aranan 8 kişi yakalandı

Adana’da aranan 8 kişi yakalandı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı

Frigya vadilerini inceledi

Frigya vadilerini inceledi

Adana Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Anıl Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Abdioğulları İSO 500’de 34 basamak yükseldi

Abdioğulları İSO 500’de 34 basamak yükseldi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zöhre Ailesi Buluşma Günleri

Zöhre Ailesi Buluşma Günleri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.