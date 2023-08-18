Apar topar Fransa'ya gitmişti! Ghezzal kaza geçiren oğlunun son durumunu açıkladı

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a geçtiğimiz günlerde Fransa'dan korkutan bir haber gelmişti.

APAR TOPAR GİTMİŞTİ

Cezayirli yıldız ülkesinden gelen haberle, oğlu ve kayınvalidesinin trafik kazası geçirdiğini öğrenmiş, 31 yaşındaki futbolcu tedavi sürecini takip etmek için apar topar Fransa’ya gittiği duyurmuştu.

"AMELİYATI İYİ GEÇTİ"

Ghezzal'dan oğlunun son durumuna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakın görüşürüz." ifadelerini kullandı.

????Rachid Ghezzal, Fransa'da trafik kazası geçiren oğlunun son durumuna dair bir paylaşımda bulundu. pic.twitter.com/M5QOvGEXui — Mynet Spor (@mynetspor) August 18, 2023



