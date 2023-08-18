SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Apar topar Fransa'ya gitmişti! Ghezzal kaza geçiren oğlunun son durumunu açıkladı

Apar topar Fransa'ya gitmişti! Ghezzal kaza geçiren oğlunun son durumunu açıkladı

18.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ghezzal'in oğlu ve kayınvalidesi geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirirken, yıldız isim apar topar Fransa'ya gitmişti. Ghezzal sosyal medya hesabından kaza ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a geçtiğimiz günlerde Fransa'dan korkutan bir haber gelmişti.

APAR TOPAR GİTMİŞTİ

besiktasta-rachid-ghezzali-korkutan-gelisme-fransaya-gitti-5lNX

Cezayirli yıldız ülkesinden gelen haberle, oğlu ve kayınvalidesinin trafik kazası geçirdiğini öğrenmiş, 31 yaşındaki futbolcu tedavi sürecini takip etmek için apar topar Fransa’ya gittiği duyurmuştu.

"AMELİYATI İYİ GEÇTİ"

Rachid_Ghezzal

Ghezzal'dan oğlunun son durumuna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakın görüşürüz." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın Zaniolo transferinde kriz çıktı iddiası...Galatasaray'ın Zaniolo transferinde kriz çıktı iddiası...
Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli olduTrendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu
Nereden nereye... Yeni adresi herkesi şaşırttıNereden nereye... Yeni adresi herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş ghezzal kaza besikta paylaşım yaşında ak son durumu rachid

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.