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Apar topar hastaneye kaldırılan Simge'den haber var

11.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
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Apar topar hastaneye kaldırılan Simge'den haber var

Şarkıcı Simge Sağın, karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, apandisit ameliyatına alındı. Sağın, hastaneden açıklama yaparak “Lütfen sağlığınıza dikkat edin” uyarısında bulundu.

Apandisiti patlayan ve apar topar hastaneye kaldırılan Simge Sağın’a apandisit teşhisi konuldu ve hemen ameliyata alındı.

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge açıklamasında şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."

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Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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