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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Levent'in doktorundan ilk açıklama geldi son durumunu açıkladı! Hastalığı ne?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.12.2024 18:04
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, apar topar hastaneye kaldırılmıştı ve sevenlerini endişelendirmişti. Levent'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Levent'in doktorundan ilk açıklama geldi son durumunu açıkladı! Hastalığı ne?

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hastaneye kaldırılmıştı. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, ünlü sanatçı Haluk Levent bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alınmıştı.

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DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Haluk Levent'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu Çağla ile Yeni Bir Gün programında açıklama yaptı. Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “kalp krizini taklit eden koroner yavaş akım” tespit edildiğini açıkladı. Bu durumun, şeker ve tansiyona bağlı olarak, stresin de tetiklemesiyle meydana geldiği belirtildi. Doktoru, Levent’in bundan sonraki süreçte diyet ve egzersizle birlikte stresten uzak durması gerektiğine dikkat çekti.

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"Kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz Temmuz ayında da Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Haluk Levent
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