Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer sağlık durumunu açıkladı

Birçok ünlü dizide kilit karakterlere hayat veren Haluk Bilginer’in sağlık durumu merak konusu oldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı" adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Bilginer hastaneye kaldırılmış, daha sonra yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

USTA OYUNCUDAN İLK AÇIKLAMA

Usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay almasının ardından 'Kundakçı' oyunuyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisi karşısına çıktı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Haluk Bilginer yaptığı açıklamada "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi.



