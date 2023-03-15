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  4. Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer sağlık durumunu açıkladı

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer sağlık durumunu açıkladı

15.03.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde rahatsızlanmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bilginer sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer sağlık durumunu açıkladı

Birçok ünlü dizide kilit karakterlere hayat veren Haluk Bilginer’in sağlık durumu merak konusu oldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı" adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Bilginer hastaneye kaldırılmış, daha sonra yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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USTA OYUNCUDAN İLK AÇIKLAMA

Usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay almasının ardından 'Kundakçı' oyunuyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisi karşısına çıktı.

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Haluk Bilginer yaptığı açıklamada "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi.

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